The Last Of Us 2: llegan las primeras imágenes de la segunda temporada

HBO publicó por medio de sus redes sociales las primeras imágenes de la segunda temporada de The Last Of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. La primera entrega batió un récord como la serie más vista de la plataforma.

El presidente y director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, no ofreció una fecha exacta del estreno, pero se espera que la serie llegue en 2025. The Last Of Us, ganadora de ocho Emmy, cuenta la historia del Joel y la joven Ellie y en el trascurso de la serie logran una estrecha relación.