Después de recuperarse, mientras estaba disfrutando de su vida en la Universidad del Estado de Florida en 1978, una noche un extraño entró en la residencia en la que vivía. Era el asesino en serie Ted Bundy.

Kathy ha escrito un libro sobre su vida, con la colaboración de Emilie Le Beau Lucchesi, llamado A Light in the Dark: Surviving More than Ted Bundy (“Luz en la oscuridad: sobreviviendo a más que Ted Bundy).