Superman de James Gunn sí tiene escenas post créditos: todo lo que debes saber sin spoilers

Sí, Superman: Legacy incluye dos escenas poscréditos, según confirmaron medios especializados como RPP y Entertainment Weekly, que asistieron al prestreno mundial.

James Gunn, director de la cinta, explicó que estas escenas no están pensadas para anticipar directamente la próxima película, sino como un “regalo para la audiencia”. La primera aparece poco después de que inician los créditos y es breve. La segunda, al final del todo, tiene un tono más simbólico y deja pistas sobre el futuro del Universo DC.

Lea: Superman revela su segundo tráiler de la nueva era DC

Aunque las escenas no son esenciales para comprender la historia principal, sí ofrecen guiños sobre lo que viene: películas como Supergirl: Woman of Tomorrow, The Brave and the Bold o Lanterns, que forman parte del nuevo universo cohesivo que Gunn está construyendo.

Y si prefieres llegar sin saber nada, no te preocupes: no hay spoilers aquí. Pero si quieres conocer más detalles, puedes leer el reportaje completo de RPP (clic aquí).