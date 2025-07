Madelyn Cline , Chase Sui Wonders , Jonah Hauer-King , Tyriq Withers y Sarah Pidgeon encabezan el nuevo elenco, enfrentando no solo el peligro físico, sino dilemas éticos y vínculos que se tensan al borde de la tragedia.

Dirigida por Jennifer Kaytin Robinson ( Do Revenge ), la historia regresa a Southport , donde cinco jóvenes encubren un accidente , hasta que, un año después, alguien parece saber lo que hicieron.

“Al principio dudé. Quería que Julie volviera por una razón poderosa, no solo por nostalgia”, confesó Jennifer Love Hewitt a The Hollywood Reporter. “Ver las películas originales con mis hijos me ayudó a entender cuánto había que contar aún de ella”.

Además del estreno en salas, Quito vivirá una experiencia especial con un mapping urbano proyectado el 17 de julio desde González Suárez y Muros, visible desde varios puntos de la ciudad entre las 18:45 y 21:00.

Con un diseño sonoro potente, asesinatos estilizados y un desenlace calificado por su protagonista como impactante, esta nueva entrega promete ser una experiencia imprescindible para fans antiguos y nuevos del terror juvenil.