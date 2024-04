Ryan Gosling dio vida al personaje de Ken en la película Barbie, un fenómeno que tuvo grandes premios y nominaciones en los Oscar 2024 . El actor fue nominado a mejor canción en la gran fiesta del cine, por "I'm Just Ken" .

Ryan Gosling durante su presentación en los Oscars 2024, interpretando I'm Just Ken

Al terminar de mencionar a Taylor Swift, Gosling tomó asiento en el piano y cantó All Too Well, en la que adaptó la letra a su situación como Ken, mientras le colocaban su emblemático abrigo de plumas que aparece en la película.

La actriz británica Emily Blunt, quien apareció en Oppenheimer y fue nominada a mejor actriz de reparto en los Oscars 2024, detuvo a Ryan y le reclamó que ya habían hablado sobre olvidar a Ken.