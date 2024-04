Hace unos días mediante las redes oficiales de la obra, que se presentará desde el próximo mes de mayo y se extenderá hasta el sábado 3 de agosto, se mostró al elenco completo, donde se encuentra la joven actriz Francesca Amewudah-Rivers, encargada de darle vida a Julieta en el Teatro Duke of York en el West End de Londres.

La producción que se describe como una “nueva y vibrante visión de la inmortal historia de Shakespeare sobre creadores de palabras, rimas, amantes y luchadores” ha generado todo tipo de reacciones por la elección de la actriz que interpretara a la trágica enamorada de Romeo y no dudaron en emitir sus comentarios en redes sociales.

A pesar de no estar familiarizados con el trabajo de la joven británica, los oponentes manifestaron: "¿Qué es esto?", "Gracias a Dios no me gustan las tonterías del teatro", "Esperando a que esto fracase" y muchos más mensajes de usarios de la red social X en varios idiomas.

