"Una actriz de palomitas"

"Hace 30 años un productor me dijo que era una actriz de palomitas de maíz (crispetas, pochoclo o cotufas), lo que en aquel momento no me hacía merecedora de este premio", arrancó diciendo Moore.

"Estaba en un punto muy bajo cuando recibí este guión mágico, audaz, valiente, rompedor, absolutamente loco titulado The Substance, y el universo me dijo: 'No, aún no has acabado'", prosiguió la actriz.