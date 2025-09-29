Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio

La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban pusieron fin a su relación después de casi dos décadas juntos. La noticia fue confirmada este lunes 29 de septiembre por TMZ, medio que reveló que la pareja vive separada desde inicios del verano.

Según fuentes citadas por TMZ, Urban, de 57 años, ya adquirió una residencia propia en Nashville y se mudó fuera de la casa familiar, también ubicada en esa ciudad. Mientras tanto, Kidman, de 58, ha permanecido al cuidado de sus hijas, Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14).

El portal informó además que la decisión habría sido unilateral. “Nicole no quería esta separación y ha estado luchando por salvar el matrimonio”, señaló una de las fuentes consultadas. People también confirmó la ruptura poco después, añadiendo que la actriz cuenta con el apoyo cercano de su hermana Antonia y de toda la familia Kidman en este proceso.

Kidman y Urban se casaron en junio de 2006 en Sídney, Australia, en una ceremonia que fue seguida de cerca por la prensa internacional. Durante años fueron considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Por ahora no se ha confirmado si la separación derivará en un divorcio formal, pero las fuentes consultadas por TMZ y People coinciden en que el futuro de la pareja es incierto.