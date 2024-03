Portman trabaja actualmente en la filmación de Fountain of Young, bajo la dirección de Guy Ritchie, y tiene en su futuro un papel estelar en la serie televisiva 'Lady in the Lake'.

El año pasado, Portman actuó en la película May December, junto a Julianne Moore y Charles Melton, un papel que le ganó una postulación para un Globo de Oro como mejor actriz.

Millepied fue el coreógrafo en la película Dune: Parto Two, y debutó como director en la película Carmen, un drama musical con Melissa Barrera y Paul Mescal en los papeles principales.