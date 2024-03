"La sociedad de la nieve" está nominada a mejor película internacional en representación de España y a mejor maquillaje y peluquería.

En la primera categoría se medirá con Io Capitano ("Yo capitán", Italia), Perfect Days ("Días perfectos", Japón), Das Lehrerzimmer ("La sala de profesores", Alemania) y The Zone of Interest ("Zona de interés", Reino Unido).

1. El avión no se ve

2. El momento de cortar la carne

3. Ya no los van a buscar

4. El alud

5. La cima de la montaña

"Cuando me asomé a la cima de la montaña más alta, en la expedición final, y vi lo que había del otro lado, me asusté tanto que me olvidé de respirar, no podía concebir un pensamiento, no conseguía mover un músculo", recuerda Nando en el libro de Vierci.