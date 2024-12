Muere Angus MacInnes, el Líder Dorado de Star Wars

El actor canadiense Angus MacInnes, conocido por interpretar al Líder Dorado Jon 'Dutch' Vander en la saga universal de Star Wars, falleció a los 77 años, así lo confirmó este lunes su familia.

MacInnes murió el pasado 23 de diciembre “en paz, rodeado de su familia y amor”, informaron sus allegados en un escrito a través de la cuenta de Facebook del actor.

La carrera del actor, nacido en Windson - Canadá en 1947, abarcó décadas de actuación en películas como Star Wars, donde interpretó al Líder del Escuadrón Dorado en la precuela de Star Wars: A New Hope (Star Wars: Una nueva esperanza, 1977) y Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: una historia de Star Wars, 2016).

Además, formó parte de otros proyectos cinematográficos como Witness (1985), Judge Dredd (1995), Hellboy (2004) o Captain Phillips (2013).