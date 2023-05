Star Wars Day: Equipos de fútbol rindieron homenaje a la saga por su día

Cada 4 de mayo los seguidores de Star Wars celebran esta fecha para homenajear a los personajes y la historia que fue creada por George Lucas. El Día de Star Wars fue creado por fanáticos de la saga y es celebrada mundialmente, tanto que los equipos de fútbol también se sumaron a esta tendencia.

Varios clubes alrededor del mundo se unieron a esta tendencia. Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern Múnich, Palmeiras, Liga de Quito, Guayaquil City y la selección de Ecuador, dedicaron un mensaje en sus redes sociales con el hashtag #MayThe4thBeWithYou.

El origen de la fecha del Star Wars Day se dio por una publicación del diario británico London Evening News cuando miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher porque había sido electa como primera ministra del país, con esta frase "May the Force be with you" (que la fuerza te acompañe).

LEA: Star Wars Day: el grandioso antes y después de los personajes más legendarios de la saga