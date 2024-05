Su hermano, Craig Spurlock, expresó su profunda tristeza por la partida de Morgan: "Fue un día muy triste cuando nos despedimos de mi hermano. Morgan dio mucho a través de su arte, sus ideas y su generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él", dijo Craig, según publica el diario The Guardian.

Spurlock, además de Super Size Me, dirigió otros documentales destacados como The Greatest Movie Ever Sold y We Owe You Nothing. Su trabajo se caracterizó por su crítica social y su enfoque experimental, utilizando a menudo su propio cuerpo como herramienta para explorar diferentes temas.