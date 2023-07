¿Misión Imposible: Sentencia Mortal replicó una escena del videojuego Uncharted?

Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte I ha tenido un éxito en taquilla tras su estreno. Bruce Straley, uno de los desarrolladores del juego Uncharted 2, explicó que el director de cine Christopher McQuarrie ha emulado una de las escenas más icónicas del videojuego.

Es un hecho que las producciones cinematográficas como la franquicia protagonizada por Tom Cruise o películas como John Wick y Rápidos y furiosos, no son las únicas que cuentan con secuencias de acción memorables. Además, la industria de videojuegos ha demostrado escenas de acción potentes en The Last of Us y en la propia Uncharted.

Straley indicó que la secuencia épica protagonizada por Cruise en Misión Imposible es exactamente igual a la escena en la que Nathan Drake cuelga de los vagones de un tren que está a punto de caerse en Uncharted 2: El reino de los ladrones. El desarrollador publicó en su Twitter los encuadres de ambas entregas llenos de similitudes.

Pero el mensaje del trabajador de la compañía Naughty Dog distaba de ser un reproche o una denuncia hacia dicha comparación y, más bien, consideró que la decisión de McQuarrie era uno de los mejores halagos.

