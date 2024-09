Meryl Streep subrayó la gravedad de la situación al recordar que Afganistán no siempre fue así. "En 1971, cuando me gradué en la universidad en Nueva York, las mujeres en Afganistán ya habían disfrutado del derecho al voto por medio siglo" , señaló, contrastando ese pasado de avances con el sombrío retroceso que sufren hoy.

Bajo el régimen actual, las mujeres están prácticamente confinadas en sus hogares, con escaso acceso a la educación, al empleo o a cualquier forma de participación en la vida social.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también intervino en el foro, condenando la eliminación sistemática de las mujeres y niñas afganas de la vida pública. "Están confinadas, sin libertad de movimiento y casi sin acceso a la educación", destacó, señalando que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante esta realidad.

El evento contó con la presencia de importantes figuras como la ministra de exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien señaló que, como mujer, madre, abuela y musulmana, ha podido disfrutar de todos sus derechos, algo que las mujeres afganas también deberían poder hacer.

Marsudi recalcó el devastador impacto de la exclusión educativa, señalando que en 2024, al menos 1,4 millones de niñas fueron vetadas de la educación secundaria, según datos de la Unesco. "Es un retroceso doloroso en el progreso por los derechos de las mujeres", afirmó.

Durante la presentación del documental "The Sharp Edge of Peace", que retrata las luchas de cuatro líderes afganas, la exministra de Asuntos de la Mujer de Afganistán, Habiba Sarabi, y otras figuras afganas destacaron que las mujeres deben ser parte de la solución para el futuro de su país, no un elemento excluido.

