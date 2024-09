El destino ha vuelto a cruzar los caminos de Johnny Depp y Amber Heard, aunque esta vez en una de las ciudades más icónicas de Europa, Madrid. Tras el mediático juicio que mantuvo a ambos en el ojo del huracán, la capital española ahora se convierte en el telón de fondo de un inesperado encuentro.

Depp ha llegado a la ciudad para promocionar su última película, Modi, Three Days on the Wing of Madness, en el programa El Hormiguero, mientras que Heard, quien ha elegido Madrid como su refugio, vive su vida en relativa tranquilidad, lejos del ruido de Hollywood.

Lea También: Las tiernas palabras de Javier Bardem a su esposa Penélope Cruz, durante la premiación del Festival de Cine de San Sebastián, España

Han pasado más de dos años desde que ambos se vieron cara a cara en los tribunales, y aunque la tormenta mediática pareció haber quedado atrás, el eco de su relación sigue resonando. Depp, siempre enigmático, ha aceptado por primera vez la invitación de Pablo Motos para asistir al programa, lo que se ha convertido en uno de los episodios más esperados de la temporada.

Acompañado por el actor Riccardo Scamarcio, Depp promocionará su nueva cinta, la segunda en la que ha dejado su papel de actor para ponerse tras las cámaras como director.

Lea También: El camino hacia los Oscar 2025: De Angelina Jolie a Lady Gaga, las estrellas que brillan en la temporada de premios