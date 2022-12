Médicos de Eugenio Derbez revelan grave pronóstico de salud

Los registros médicos actuales indicarían que el artista no podrá recuperar la movilidad de su hombro por completo, noticia que generó preocupación a varios de sus seguidores en redes sociales.

Esposa de Eugenio Derbez comparte imagen del actor tras el accidente que sufrió

Todo ocurrió en una de sus transmisiones en vivo, en las que Derbez explicó sobre el pronóstico de sus médicos: “Hay gente que piensa que hoy estoy en cama, pero no. Voy muy muy bien, mejor de lo que yo esperaba; para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien. Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro. No más de acá, nunca más”.