El icónico vestido de la película Si yo tuviera 30, desapareció hace algunos años

DeSanto mencionó que nunca creyeron que esa prenda de vestir se volvería tan famosa, hasta el punto que las personas lo busquen en las tiendas. La realidad es que Susie, no tardó mucho en elegir este vestido para la escena.

La prenda se hizo famosa por la escena en la que la protagonista se alista para su primer baile como adulta mientras suena I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston . Después de estar lista con el icónico vestido y algunos accesorios, invita a bailar Thriller de Michael Jackson a los presentes.

Ni la diseñadora ni la actriz conservaron el vestido después del rodaje, DeSanto cree que fue enviado a una bodega para ser reutilizado, pero se perdió en el trayecto.

Susie agregó que en un momento creyeron encontrar el vestido, dado que esta pieza tiene una aparición en la serie Sex and the City, pero no creía que fuera el vestido de Jennifer.

La diseñadora revela que ha sido una situación muy extraña, porque si alguien hubiera encontrado el vestido original, sin duda habría estado en un lugar o los coleccionistas ya lo tendrían. Ni siquiera la propia marca Versace sabe dónde está y a pesar de buscarlo no consiguieron información.

Le puede interesar: Ryan Gosling se despide de su personaje de Ken, lo anunció en un famoso programa