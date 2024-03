Sin embargo, no fue la única campaña social a la que se unió, puesto que realizó un hilo en su cuenta de X en donde detalló la importancia del derecho a elegir, especialmente debido a que se acercan las elecciones en Estados Unidos, enfatizando esto en las mujeres, ya que en muchos países no tienen permitido votar. Por lo que colocó como hashtag el nombre de la campaña My Voice My Choice, y agregó una foto en la que hace la seña que la identifica, que es un corazón con los dedos.

Por qué el Oscar a la mejor película para "Shakespeare in Love" fue uno de los más polémicos de la historia (y qué tuvo que ver Harvey Weinstein)