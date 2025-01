La historia de Flow , el gato negro que ha conquistado a millones alrededor del mundo, no deja de sorprender en la temporada de premios. En los Golden Globes ganó a Mejor Película Animada , y en los Oscar de este año fue nominada en dos categorías, la misma mencionada anteriormente y Mejor Largometraje Internacional , si es así, este sería el primer galardón para Letonia, el país de donde su creador y director es originario.

La cinta está caracterizada por una animación minimalista y el camino que un gato y demás animales desplazados debido a una inundación deben llevar a cabo con el fin de no darse por vencidos y, después de la tragedia, encontrar un lugar que puedan llamar hogar.

“A los gatos no les gusta el agua. Y eso me permitió tener una historia sin antagonistas. Es como si los personajes fueran la fuente del conflicto. Es la naturaleza, básicamente. No hay buenos ni malos, lo cual para mí sería bastante aburrido. Es mucho más interesante que estos personajes estén más en el área gris donde son tanto buenos como malos; tal vez tengan defectos, pero estos son los que los hacen más interesantes porque todos tenemos defectos", declaró el director de cine recientemente en una entrevista con prensa internacional.

Para darle vida a Flow, Zilbalodis empezó desde que era un adolescente. En ese entonces tenía un gato de mascota, mismo que fue inspiración para el en ese entonces cortometraje que deseaba hacer, con el fin de explicar el temor de los felinos hacia el agua. Así fue como un pequeño proyecto terminó transformándose en una obra que gana premios alrededor del mundo, aunque puliéndola con el paso de los años.