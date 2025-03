El hijo de Tom Hanks recrea varias escenas de la aclamada película Forrest Gump

El hijo de Tom Hanks, Chet Hanks, rindió homenaje a la famosa película Forrest Gump al recrear una escena icónica junto a su padre, quien protagonizó la cinta original. Esta recreación formó parte del video musical de la canción You Better Run, interpretada por la banda de Chet Hanks, Something Out West.

El video recrea el momento en que Forrest Gump es perseguido por agresores en un coche, mientras su amiga Jenny Curran le grita que corra lo más rápido posible.

Para personificar a Gump, Chet Hanks utilizó la misma vestimenta que el famoso personaje de la película de 1994, incluyendo la camisa de cuadros y los tenis Nike Cortez.