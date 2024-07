Hanks, que tiene 67 años, se ve delgado y de cara radiante, con una gruesa melena de pelo ensortijado, tal como apareció en Splash y Despedida de soltero (1984) hace todos esos años.

Y si Zemeckis puede lograr ese efecto en Here, ¿cuánto tiempo más tomaría para que ese tipo de rejuvenecimiento se vuelva tan común como usar maquillaje y tinte de cabello para hacer que un actor aparente ser unos años más joven de lo que es en realidad?

Here usa la tecnología de rejuvenecimiento digital para seguir la vida de una pareja estadounidense a lo largo de varias décadas.

En cuanto a Hanks, él parece sentirse cómodo pudiendo interpretar personajes juveniles hasta que se muera, incluso después. Hablando en el podcast de Adam Buxton el año pasado, contó que cuando él y Zemeckis hicieron juntos El Expreso polar, se dieron cuenta de que no había límite a lo que ese tipo de engaño computarizado podía hacer .

“Ahora cualquier persona puede recrearse a sí misma a cualquier edad por medio de Inteligencia Artificial (IA) o tecnología ‘deepfake’. A mí me podría arrollar un autobús mañana y ahí quedo, pero las actuaciones pueden seguir y seguir. Excepto que entiendas lo que es IA y ‘deepfake’, no habrá nada que te diga que no sea yo y sólo yo”.