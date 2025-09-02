Cine
El Festival Internacional de Cine Documental llega con una nueva edición y 64 películas

Esta edición se celebrará entre el 5 y 14 de septiembre, en Quito, y entre el 7 y el 14 en Guayaquil.

   
    Imagen referencial del Festival en la edición de 2022.( EDOC )
El Festival Internacional de Cine Documental (EDOC), que se celebra desde hace más de dos décadas en Ecuador, llega de nuevo a sus dos principales ciudades, Quito y Guayaquil, en su vigesimocuarta edición. Este 2025 se proyectarán 64 nuevas películas y cortometrajes que incluyen producciones internacionales recientes y estrenos nacionales.

Esta edición se celebrará entre el 5 y 14 de septiembre, en Quito, y entre el 7 y el 14 del mismo mes en Guayaquil.

La inauguración tendrá lugar el 3 de septiembre en el Teatro Capitol, en Quito, con la proyección de Carmela y los caminantes, de los ecuatorianos Esteban Coloma y Luis Herrena. La velada servirá de antesala para presentar la programación, los invitados y las actividades de esta edición.

"Este año, el EDOC se vive como un festival más íntimo y cercano, con obras que van desde lo experimental hasta el relato político y social, pasando por retratos familiares conmovedores, fronteras invisibles y reflexiones urgentes sobre el mundo que habitamos", destacaron los organizadores en un comunicado.

10 largometrajes y 11 cortometrajes ecuatorianos

El director chileno Ignacio Agüera participarán con cinco películas, incluyendo su último estreno. Además, se proyectarán largometrajes de países como Líbano, Colombia, México, Palestina, Alemania, Argentina y Brasil.

También se estrenarán en la gran pantalla 10 largometrajes y 11 cortometrajes ecuatorianos.

Entre los invitados internacionales estarán presentes la libanesa Farah Kassem ('We Are Inside'), el colombiano Federico Atehortúa ('Forenses') y la mexicana Annalisa Quagliata Blanco ('¡Aoquic iez in Mexico! ¡Ya México no existirá más!'), cada uno con propuestas visuales únicas.

La edición de 2025 contará con siete secciones, entre las que se destacan: 'Detrás de una piedra', que aborda la introspección; 'Fronteras', sobre las líneas que dividen a los países; 'Urgencias', abordan las transformaciones colectivas, y una serie de películas que tratarán la situación de violencia que vive la ciudad de Guayaquil.

