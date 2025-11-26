Familia de Bruce Willis donará su cerebro para estudiar la Demencia Frontotemporal

La decisión de la familia Willis es un paso fundamental para la <b>investigación de la DFT</b>, una enfermedad que aún es poco conocida. Según revela <b>Emma Heming Willis</b> en su libro reciente, <i>'The Unexpected</i><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/esposa-bruce-willis-dificil-lucha-cuidar-actor-demencia-FH5779171 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/emma-heming-willis-revela-dificil-decision-que-tomo-por-bruce-willis-CA10012550 target=_blank></a>