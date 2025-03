Fallece Pamela Bach-Hasselhoff, exesposa de David Hasselhoff, a los 61 años

La actriz Pamela Bach-Hasselhoff, reconocida por su participación en diversas producciones televisivas y por haber sido esposa de David Hasselhoff, ha fallecido a los 61 años en su residencia en Los Ángeles. Su deceso, según fuentes oficiales citadas por el medio estadounidense TMZ, se habría producido por un suicidio con arma de fuego.

Su familia, al no tener noticias suyas durante varios días, decidió acudir a su vivienda para verificar su estado. Fue en ese momento cuando descubrieron la lamentable escena y llamaron a los servicios de emergencia, quienes llegaron alrededor de las 22:00 horas del miércoles. Sin embargo, los paramédicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. Según lo reportado, no dejó ninguna nota de despedida.