Cine
28 dic 2025 , 08:54

Fallece Brigitte Bardot a los 91 años, ícono del cine y defensora de los animales

La fundación que llevaba su nombre confirmó la muerte de la actriz francesa, cuya vida transitó del estrellato mundial al activismo por el bienestar animal.

   
La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot falleció a los 91 años, según informó este domingo la Fondation Brigitte Bardot mediante un comunicado oficial. La organización expresó su “inmensa tristeza” por la muerte de su fundadora y presidenta, a quien definió como una figura de alcance mundial que decidió dejar una exitosa carrera artística para consagrar su vida a la defensa de los animales. El texto no precisó las circunstancias ni el lugar del deceso.

Nacida en París el 28 de septiembre de 1934, Bardot se convirtió en una de las personalidades más influyentes y polémicas del siglo XX. Su consagración internacional llegó en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim, entonces su esposo. El filme provocó controversia por su audaz representación de la sexualidad femenina y transformó a la actriz en un mito erótico y en un símbolo cultural que desafió las normas morales de su época.

Durante cerca de dos décadas de trayectoria, Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones, colaborando con destacados directores del cine francés como Jean-Luc Godard y Louis Malle. Entre sus trabajos más recordados figuran La verdad (1960), interpretación que le valió el premio David di Donatello, y El desprecio (1963), cinta que consolidó su imagen como musa del cine europeo y leyenda del séptimo arte.

En 1973, en pleno apogeo de su fama y con apenas 39 años, Bardot decidió retirarse definitivamente del cine. Desde entonces, volcó su vida al activismo en defensa de los animales, causa que consideró su verdadero propósito. En 1986 creó la Fondation Brigitte Bardot, desde donde impulsó campañas internacionales contra el maltrato animal, la caza de focas y la experimentación científica, dejando un legado marcado tanto por su impacto cultural como por su compromiso con el bienestar animal.

