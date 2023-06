Sands nació el 4 de enero de 1958 en Otley, West Yorkshire (Inglaterra), y se mudó a California en la década de los 80. Su última residencia estaba en el Norte de Hollywood.

Actor de 'La Pasión de Cristo' fallece trágicamente a sus 48 años

Su carrera ha estado marcada por proyectos de cine y televisión. Entre sus trabajos destacados se encuentra la película "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011), la comedia de acción de Jackie Chan "The Medallion" (2003), así como su participación en series como "Smallville" o "The L Word".