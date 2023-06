El accidente fue grave, ya que deberá someterse a una cirugía en una de sus extremidades, sin embargo el artista decidió tomarlo de la mejor manera delante de su público, con su particular estilo y humor: “¡A todo marrano le llega su diciembre! Ñeramenta hermosa, hoy me tocó a mí. Después de 10 años montando bici celebro hoy el día internacional de la bici con mi primera caída “seria”.

El colombiano no ofreció más detalles con respecto a su estado de salud o el tipo de proceso quirúrgico al que se sometió después de sufrir el accidente en su amada bicicleta. Lo que sí ha publicado son sus recientes visitas por parte de colegas de la actuación, quienes se mostraron preocupados, al inicio, por su estado: "Han venido a visitar al malherido... ay, ya no me puedo filmar".