El consejo de administración de Warner defiende el acuerdo con Netflix y rechaza la oferta de Paramount

El consejo de administración de Warner Bros Discovery (WBD) rechazó por unanimidad la oferta pública de adquisición conocida como opa, formulada por Paramount Skydance, al considerar que no beneficia a sus accionistas ni mejora el acuerdo de fusión suscrito con Netflix, según informó el miércoles 17 de diciembre el grupo de entretenimiento en un comunicado.

Por ello, el consejo recomienda a sus accionistas que no acudan a la opa de Paramount y defiende el acuerdo de fusión con Netflix. Según el presidente del consejo de Warner, Samuel A. Di Piazza, después de una "cuidadosa evaluación" de la opa formulada por Paramount, se concluyó que su valor es "insuficiente" y acarrea "importantes riesgos y costes".

"Esta oferta no aborda las principales preocupaciones que hemos comunicado sistemáticamente a Paramount durante nuestra extensa colaboración y revisión de sus propuestas anteriores", apunta Di Piazza en el comunicado.

Además, dice que confía en que la fusión de Warner con Netflix "representa un valor superior y más seguro" para sus accionistas, y espera que la operación permita "aprovechar al máximo los atractivos beneficios" de la integración.

El consejo cuestiona los documentos proporcionados por Paramount en esta materia y afirma que presentan "lagunas, vacíos legales y limitaciones" que ponen en riesgo a la empresa y sus accionistas.

