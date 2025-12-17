Cine
El consejo de administración de Warner defiende el acuerdo con Netflix y rechaza la oferta de Paramount

En el mercado de Wall Street, las acciones de Netflix subían un 1,6 %, mientras que las de Paramount bajaban un 2 %.

   
EFE y Redacción
El consejo de administración de Warner Bros Discovery (WBD) rechazó por unanimidad la oferta pública de adquisición conocida como opa, formulada por Paramount Skydance, al considerar que no beneficia a sus accionistas ni mejora el acuerdo de fusión suscrito con Netflix, según informó el miércoles 17 de diciembre el grupo de entretenimiento en un comunicado.

Lee más: Paramount lanza una contraoferta en efectivo para superar la compra de Warner Bros. por Netflix

Por ello, el consejo recomienda a sus accionistas que no acudan a la opa de Paramount y defiende el acuerdo de fusión con Netflix. Según el presidente del consejo de Warner, Samuel A. Di Piazza, después de una "cuidadosa evaluación" de la opa formulada por Paramount, se concluyó que su valor es "insuficiente" y acarrea "importantes riesgos y costes".

"Esta oferta no aborda las principales preocupaciones que hemos comunicado sistemáticamente a Paramount durante nuestra extensa colaboración y revisión de sus propuestas anteriores", apunta Di Piazza en el comunicado.

Además, dice que confía en que la fusión de Warner con Netflix "representa un valor superior y más seguro" para sus accionistas, y espera que la operación permita "aprovechar al máximo los atractivos beneficios" de la integración.

El consejo cuestiona los documentos proporcionados por Paramount en esta materia y afirma que presentan "lagunas, vacíos legales y limitaciones" que ponen en riesgo a la empresa y sus accionistas.

Lee más: Director de Hollywood estafó con USD 11 Millones a Netflix para comprar vehículos y colchones de lujo

¿Qué ofreció Netflix por Warner?

En contraposición, subraya que la fusión con Netflix está respaldada por una empresa de más de 400 000 millones de dólares de capitalización bursátil. Warner alcanzó un acuerdo con Netflix a principios de diciembre para vender la empresa por 82 700 millones de dólares, incluyendo deuda. A continuación, Paramount entró en el escenario con una opa hostil valorada en 108 000 millones de dólares.

Netflix había acordado pagar 27,75 dólares por acción, en una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de streaming HBO Max. Por su parte, Paramount ofreció 30 dólares en efectivo por la totalidad de la compañía.

La lucha entre los dos gigantes ha abierto la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en EE.UU. por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y streaming.

Lee más: Esto podría pasar con HBO Max tras la compra de Netflix

