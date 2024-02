Al final del short film de All Too Well (10 Minute Version), Taylor aparece con el cabello cobrizo autografiando libros de su autoría. En la película la escritora, interpretada por Bryce Dallas Howard, es pelirroja, además, durante los ensayos para su exitoso The Eras Tour, la cantante usó una sudadera con la palabra Conway, apellido de la enigmática mujer detrás de esta historia, de la cual nunca se había escuchado antes.