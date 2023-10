Chandler Bing de la serie Friends murió este 28 de octubre

‘Friends’ star Matthew Perry has died at the age of 54 after an apparent drowning, TMZ reports. pic.twitter.com/YRhfnX0p4N

Por su carisma, Perry fue uno de los personajes más conocidos en la exitosa comedia de los 90, la cual duró 10 temporadas y él participó en los 234 episodios. Los fanáticos lo querían por su actuación, cuyos gestos y líneas han sido recreados y parodiados en el mundo.

Perry fue invitado en otros programas de televisión a lo largo de los años, como Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal , The West Wing, Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, La extraña pareja y otras más.

Participó en las películas Zombie Plane 1 y 2, Vampire Hunter: dance with a vampire, entre otras.

