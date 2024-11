Cara Delevingne confiesa que vivió con Taylor Swift tras una ruptura amorosa

En una reveladora entrevista con la comediante Nikki Glaser, en Interview Magazine, Cara Delevingne compartió una historia personal sobre cómo, tras una dolorosa ruptura amorosa, encontró consuelo en la casa de su amiga Taylor Swift. La modelo y actriz de explicó que el gesto de apoyo de la cantante fue fundamental para atravesar esa etapa emocionalmente difícil.

“Estaba pasando por una ruptura realmente horrible, y ella me dejó vivir con ella en su casa”, confesó Delevingne, quien, aunque actualmente está en una relación con la cantante Minke, recuerda ese período como un punto de quiebre en su vida.

La convivencia entre ambas fue, según Delevingne, una experiencia inusual y llena de momentos memorables. “Somos personas muy diferentes. Ella es muy hogareña y me cuidó muchísimo, pero nos metimos en algunos problemas... No, no problemas, pero definitivamente la llevé por una especie de viaje salvaje”, relató entre risas, agregando que uno de sus juegos favoritos era lograr que Swift se sonrojara.

