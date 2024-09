Wolfs tendrá un estreno limitado en salas en Estados Unidos y se emitirá en Apple TV+ en todo el mundo desde el 27 de septiembre. La plataforma ha encargado ya una secuela a Jon Watts, su director y creador, que no ha participado en la rueda de prensa al haber dado positivo en covid.

La pareja de actores ya había demostrado su química en la saga de Ocean's y en Burn after Reading (Quemar después de leer, 2008) de los hermanos Coen, y aunque querían volver a trabajar juntos, no encontraban guiones suficientemente buenos, según han asegurado.

"A medida que me hago mayor es más importante para mí trabajar con gente con la que me gusta compartir mi tiempo", dijo Pitt junto a un Clooney que no paraba de hacer bromas fingiendo la misma rivalidad que exhiben en la pantalla.

"Yo soy mucho más joven que él, aunque sé que no lo parezco", dijo Clooney al tratar de explicar cómo funciona entre ellos esa química y la fricción en los diálogos que les han valido comparaciones con parejas cinematográficas como Paul Newman y Robert Redford, Jack Lemmon y Walter Matthau o Katherine Hepburn y Spencer Tracy.