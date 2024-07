La actriz Angelina Jolie pide a Brad Pitt poner fin a su pelea de su divorcio

Jolie pidió a Pitt retirar la demanda por la venta de su participación en el viñedo francés , de esta forma su familia podría continuar con la curación. Además, la ex pareja continúa en procesos legales por acuerdos de confidencialidad y comunicaciones relacionadas con e l incidente aéreo de 2016.

Por esta razón, Angelina Jolie solicitó nuevamente poner fin a esta pelea y el retiro inmediato de la demanda, sin embargo, Pitt rechazó la petición, calificándola como opresiva y acosadora.

La protagonista de Eternals, aseguró que las negociaciones no concluyeron, después que Pitt pidió un acuerdo de confidencialidad donde Jolie no hable sobre el abuso físico que sufrió junto a sus hijos por su ex pareja.

El problema de la venta del Château Miraval volvió a involucrar a los actores en un conflicto legal amargo. En septiembre, se cumplirá ocho años desde que Jolie decidió divorciarse del actor de Hollywood.

Le puede interesar: Este es el nuevo amor de Johnny Depp, Yulia Vlasova, una esteticista rusa 33 años menor que él