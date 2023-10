Amigo de Bruce Willis asegura que el actor ya no puede hablar

Glenn Gordon Cordon, uno de los amigos más íntimos de Willis, en una entrevista con el New York Post menciona que suele visitar a su amigo cada mes y comprobó que ya no puede hablar

Bruce Willis se retiró de la actuación en el 2022 tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal . Una enfermedad que ha ido avanzando y que hasta la fecha no tiene algún tratamiento para frenar los avances producidos. Todos sus fans y familiares han demostrado su apoyo desde que la noticia se hizo pública.

De acuerdo a lo que menciona el entrevistado, Bruce Willis ya no lee tanto como lo hacía antes de la enfermedad y ya no se comunica verbalmente. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él; sin embargo, sigue siendo Bruce, asegura.