Armie Hammer actor de Hollywood, vende su camioneta porque no puede pagar la gasolina

El actor de Hollywood, Armie Hammer, ha tomado una decisión inesperada al vender su querida camioneta GMC Sierra del 2017, debido a los altos costos de la gasolina. En un video compartido en Instagram, el actor confesó que ya no puede permitirse gastar tanto en combustible, por lo que ha optado por comprar un auto pequeño híbrido que le permitirá ahorrar significativamente.

"Le he puesto USD 400 o 500 de gasolina y no puedo pagarlo. Ya no puedo pagar la gasolina", declaró el actor, quien ha usado la camioneta para múltiples viajes por Estados Unidos y para acampar. Hammer bromeó que su más reciente excursión con la camioneta fue a CarMax, donde la vendió.

