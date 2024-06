Armie Hammer habló en un podcast sobre las acusaciones de canibalismo que dañaron su carrera como actor y las tildó de "bizarras" e incluso "divertidas".

"Había cosas que la gente decía de mí que parecían tan extravagantes... Que yo era un caníbal. Ahora puedo mirarlo con distancia y perspectiva y decir: es divertidísimo. La gente me llamaba caníbal y todo el mundo les creía", dijo el actor de Call Me by Your Name en el pódcast Painful Lessons, del que medios estadounidenses hicieron eco este lunes.