Alicia Silverstone desmiente rumores de intoxicación tras video en TikTok

Alicia Silverstone, actriz de 47 años, ha tranquilizado a sus seguidores después de que un video en TikTok generara inquietud sobre su salud. En el video, Silverstone mostraba una pequeña fruta naranja que había encontrado en Londres y se preguntaba si era comestible. La preocupación surgió cuando los usuarios identificaron la fruta como cerezo de Jerusalén, conocido por ser potencialmente tóxico.

Lea También: Presuntos audios comprometedores de El Puma son publicados en redes, él responde

El 20 de agosto, Silverstone actualizó su estado de salud en una publicación en la misma red social, asegurando que no ingirió la fruta y que está viva y bien. En el video original, la actriz de Clueless se mostró caminando por un barrio londinense mientras mordisqueaba la fruta y expresaba su sorpresa por no poder identificarla. “Solo mordí esto porque estaba en la calle y discutíamos si esto era un tomate o no. Definitivamente, no es un tomate por sus hojas”, comentó Silverstone en el clip.

Lea También: Cristian Castro declara accidentalmente supuesta bisexualidad en programa de televisión