La actriz de Harry Potter, Miriam Margolyes, rompió el silencio sobre la enfermedad que le impide caminar

La actriz Miriam Margolyes , recordada por su participación en la saga de películas de Harry Potter , abrió su corazón ante la prensa internacional con respecto a su estado de salud actual. En la actualidad, la intérprete lidia con las consecuencias de no haber cuidado lo suficiente su salud después de haber experimentado una operación en el 2023.

"No puedo caminar muy bien y estoy inscrita como discapacitada, por lo que necesito todo tipo de ayuda. Tengo dos bastones y una andadera y son un rollo, pero ahora tengo un scooter de movilidad, que es muy divertido ", declaró con intención de hallar humor a la situación.

Por otro lado, sufrir de sobrepeso a su edad ha significado un constante impedimento en su mejoría, "Soy una masa de grasa. Estoy gorda. Y ser gorda y tener 82 años es verdaderamente patético", dijo en una entrevista en el podcast How To Fail, admitiendo que considera como una "derrota" no haber podido lograr un óptimo peso para su salud.

