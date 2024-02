Entre los personajes más sobresalientes están Francesca Gardiner , quien fue productora de las temporadas 3 y 4 de la galardonada serie Succession ; Martha Hiller , quién trabajó en la serie de Netflix, The Last Kingdom ; Michael Lesslie , partícipe de la última película de la saga de los Juegos del hambre, The Ballad of Songbirds and Snakes .

Mega producciones como Game of Thrones y House of the Dragon, igual de HBO Max, han sido noticia por su gigantesca escala de producción y presupuesto. Pero, según el presidente de HBO y Max Content, Casey Bloys, la serie de harry Potter tendrá una inversión igual o más grande que estas series.

"Sabes que hemos hecho espectáculo sobre la escala de House of the Dragon y Game of Thrones. Me imagino [que la serie] será de esa escala o superior. La respuesta corta es lo que sea necesario para hacer un programa de calidad.