¡El ecuatoriano Eduardo Maruri en su primera serie en Amazon Prime Video! Su padre le dedica emotivo mensaje en redes

Sin embargo, el peso del dinero y la popularidad lo cambia todo, así como los conflictos de la edad, su amistad peligra, y eso es lo más preocupante. La época en la que está adaptada la historia es 1994, por lo que atravesarán la inevitable crisis económica en México.

El actor Jason Momoa y Lisa Bonet están oficialmente divorciados, así fue su historia

En la publicación compartida por Maruri, su padre, un reconocido empresario ecuatoriano, no dudó en expresar su orgullo por su aparición: "Esta primera serie en Amazon Prime es solo el comienzo. He visto tu esfuerzo y dedicación de todos estos años. Ahora el del mundo verá los resultados. Nadie te ha regalado nada. Todo lo has ganado solo y nadie se lo merece más que tú", declaró con evidente orgullo