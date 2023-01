Elecciones Ecuador 2023: ¿qué dicen los audios difundidos por el candidato Pedro Freile contra Yunda y Andrés Páez?

Quien tenga alguna acusación en mi contra que vaya a @FiscaliaEcuador y me denuncie como yo siempre lo hice cuando acuse a alguien. Yo responderé ante la Autoridad. Una cosa es denunciar, otra muy distinta es escandalizar. El escándalo es la tramoya de traidores y perdedores

Lo mismo ocurrió con Yunda, quien dijo en Radio Pichincha expresó que no se escucha algo malo en las grabaciones filtradas. Añadió que son conversaciones de hace cuatro años. "No hay nada qué esconder, ¿qué dicen esos audios? Me sugieren que haga unos parqueaderos debajo de la Carolina, el otro dice que hay que dar chance a la inversión privada, otro dice cómo se debe mejorar la movilidad".

"45 minutos pasan haciéndome sugerencias y, de pronto, el señor que los expone (Pedro Freile)... Me parece que es un tema hasta de desesperación. Ustedes son testigos que me vino a ver acá a tomar café y que le apoye, hablaba cosas espectaculares de mí y ahora desesperado comienza a sacar cosas así. Me parece que es una campaña sucia", manifestó Yunda.

