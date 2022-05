Carolina Jaume se desahoga en El Poder del Amor 2 tras peculiar 'cuarto rojo'

" Me dijo sinceramente que no se metería conmigo ", inició Jaume, mientras sus compañeras tomaban asiento para prestarle atención. En medio de la anécdota, la integrante se sintió agradecida por la "sinceridad" que Gus le habría ofrecido.

En el capítulo, la ecuatoriana afirma que los momentos que está atravesando actualmente la hacen palpar inseguridades pasadas. " ¿Nunca les ha pasado que por más guapa que sean, un chico que les gusta no les tira bola? ", declaró Alexandra (Bolivia) a lo que varias de las chicas asintieron.

" Él no quiere herirme (...) más de lo que ya me han herido ", continúa Carolina, a lo que Liz (Puerto Rico) interviene diciendo "es un tipazo, siempre ha sido sincero, da mucho de qué hablar sobre él".

"Después de 10 años aproximadamente, nadie me había puesto nerviosa, nadie me había hecho sentir una vaina acá (señalando a su estómago)", Carolina afirmó después, que no se siente enamorada, sin embargo, si sentía un gusto por él.

Este es el nuevo integrante de El Poder del Amor 2, que parece poner en peligro la relación entre Karina Linnett y Asaf Torres

En medio de una rebaja de ánimo, Jaume confesó a sus compañeras que se siente insegura en medio de ellas debido a su edad, y que en su pasado matrimonio, la persona que habría roto su familia era alguien mucho más joven que ella.