Ya es hora de jugar más y mejor

El malestar no es solo de Independiente del Valle, hay varios equipos grandes del país que al fin se han dado cuenta de que el calendario de la Liga Pro no los ayuda a llegar con ritmo a sus competiciones internacionales y, en gran medida, por eso vienen fracasando.

La alarma se terminó de encender en este 2024, cuando ninguno de los clasificados avanzó de ronda, todos quedaron eliminados en la Copa Libertadores, un torneo que empezaron a jugar Liga de Quito, Barcelona, Independiente del Valle (en fase de grupos), Aucas y El Nacional (en ronda preliminar) antes de que empzara -tarde- el campeonato local.

Este año la Liga Pro arrancó el 1 de marzo y la última fecha de la primera etapa se jugó el 31 de mayo. Tres meses, 15 partidos, solo eso bastó para coronar al nuevo finalista (Independiente del Valle) que ya obtuvo un cupo para la final del campeonato ecuatoriano y para la fase de grupos de la Libertadores 2025.

Hace poco, el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, se quejaba de la desorganización de la Copa Ecuador, que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y decía que un torneo de tres meses no podía otorgar un cupo internacional. ¿Nadie le dijo a Loor que la primera etapa de su torneo también dura tres meses?

Es hora de cambiar el formato, dejó abierta la posibilidad Loor tras la queja de Independiente de que juega pocos partidos. Votarán los clubes en el próximo Congreso, pero adelantó que a los equipos chicos no les conviene extender el calendario.

Pero debe entender Loor que a los grandes tampoco les conviene el actual formato, tan corto, en el que hay muchos meses de descanso.

Y es que no se trata solo del aspecto deportivo, sino el económico. No solo que por jugar tan poco a nivel local no se alcanza la gloria en términos futbolísticos, sino que por cada partido que no se gana, se deja de percibir dinero.

En este año, además de los USD 3 millones que la Conmebol entrega solo por participar en la fase de grupos de la Libertadores, se otorgaba un plus de USD 330 000 por partido ganado.

Barcelona solo ganó uno, mientras que Liga (Q) e IDV ganaron dos partidos. Si hubiesen llegado con ritmo a este torneo internacional, no solo hubiesen podido avanzar en la Libertadores, sino ganar más dinero. Ahí es donde los dirigentes hoy sienten la presión.