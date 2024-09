El enfrentamiento entre la selección de Ecuador y Brasil en Curitiba no es solo un partido más de eliminatorias; marca el comienzo de una nueva etapa de la Tri bajo la dirección de Sebastián Beccacece.

Tras la salida del técnico español Félix Sánchez, el argentino asume las riendas de un equipo que, a pesar de los contratiempos, ha mostrado carácter y determinación en su camino hacia el Mundial de 2026.

Este encuentro, contra una potencia como Brasil, será la primera gran prueba para Beccacece, y los ecuatorianos estarán atentos a cómo responderá la selección bajo su mando.

El entrenador argentino aún no se estrena y ya siente las primeras críticas por su gestión de nómina: ¿Acaso no sabía que Ángelo Preciado estaba suspendido para este partido? ¿Por qué no llamó a otro jugador que naturalmente actúe como lateral derecho? ¿No sabe que por esa banda, Brasil ataca con el peligroso Vinícus Júnior?