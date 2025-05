Michael Morales está en Ecuador descansando luego de su nueva victoria en la UFC que lo mantiene invicto (18-0) en la división de los pesos welter.

Morales brindó una rueda de prensa donde reveló que mantiene una lesión de rodilla tras derrotar por la vía del nocaut técnico sobre Gilbert Burns y que lo mantiene en duda para saber si alcanza o no a pelear en lo que resta el 2025.

Lea: Michael Morales escala al octavo lugar del ranking del peso wélter en la UFC

"Es una pequeña lesión de rodilla, no es nada grave, no es significativa, pero debo descansar y esperar igualmente si se consigue o no otra pelea. Sea quien sea, yo quiero pelear en el UFC Guadalajara", reveló Morales ante la pregunta de Ecuavisa.com.

Este medio pudo conocer específicamente que Morales tiene una dolencia en su rodilla izquierda, no es una lesión 'nueva', la tiene controlada pero que se reactivó ante el estrés de la pelea con Durinho.

Ante eso, el peleador de 25 años espera descansar pero al mismo tiempo no descarta al 100 % poder subirse al octágono, "seguiré entrenando, de aquí viajo a México para seguir preparándome para cualquier posibilidad de pelear".

Morales está en el octavo lugar del ranking UFC, tiene 18 triunfos y se habla que podría pelear contra el excampeón Leon Edwards. El tricolor está posiblemente a una victoria para poder pedir un combate por el título que actualmente ostenta Dricus Du Plessis.