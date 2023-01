UFC: Cory Sandhagen, criticó el estilo de combate de 'Chito' Vera

El estadounidense Cory Sandhagen rival de Marlon ‘Chito’ Vera habló sobre el ecuatoriano previo a su pelea pactada para 18 de febrero por la división de peso gallo de la UFC.

Sandhagen habló en el medio especializado de artes marciales mixtas, MMA Junkie sobre la pelea que tendrá ante ‘Chito’ Vera. “No tiene una forma confiable de ganar”, mencionó el estadounidense.

También aclaró que no rechazó la pelea en noviembre, tal como lo manifestó Marlon Vera. “Faltaban como tres semanas cuando me ofrecieron y todavía me dolía un poco la mano por la pelea (con Yadong). Preferiría un campamento completo para enfrentar a Chito. No vi lógico apresurarme”, indicó Cory.

