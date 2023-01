UFC: Chito Vera 'dispara' contra el campeón Sterling sobre su corte de peso

Marlon 'Chito' Vera tendrá un nuevo desafío en el octágono del UFC, ante Cory Sandhagen el 18 de febrero del 2023 en una pelea clave en la división de las 135 libras.

El ecuatoriano analizó la previa en el podcast de Michael Bisping, 'Believe You Me', quien además tiró algunos 'golpes' al resto de su categoría, entre ellos al vigente campeón Aljamain Sterling, a quien puso en duda su 'naturalidad'.

“Es una locura, en el momento en que te retiras estás fuera del programa. Estoy como, al menos prueba al tipo durante un año. ¿Quién sabe? Realmente creo que incluso si USADA realiza pruebas al azar, solo puede hacerlo de las seis de la mañana a las seis de la tarde Si tienes dinero y un médico decente (definitivamente puedes hacer trampa). Creo que la gente sigue haciendo trampa hasta el día de hoy”, dijo el manabita.

Su colega Anthony Smith, quien también estuvo en el podcast agregó: “Escuché (que) hay drogas (que) puedes tomar, y literalmente de la noche a la mañana, desaparecen (de tu sistema). Y, como, puedes irte de vacaciones, (puedes hacer muchas cosas para hacer trampa). Como, USADA es eficaz, pero ¿USADA está probando a personas en un maldito país del tercer mundo? O (están probando a la gente) en el fondo de la maldita Rusia, no lo sé. Vivo en la maldita California, vienen a mi casa todo el tiempo. Preferiría morir antes que hacer trampa, así que. Así soy yo, ¿verdad?”.

Tras las palabras del ecuatoriano, Sterling respondió: "literalmente choqué de frente con una rodilla contra Marlon Moraes y me noqueó. Chito, Dom (Dominick Cruz), Frankie (Edgar), (Adrian) Yañez, Merab (Dvalishvili), Umar (Nurmagomedov), (Cody) Garbrandt, toda la división de peso gallo puede hacer exactamente lo mismo y ser noqueado en el mismo lugar exacto por la fuerza de una patada como esa, y te garantizo, te pondrán adormir. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo estás siquiera comparando eso con la razón por la que quedé inconsciente?".

"Ese fue un evento muy particular, una secuencia de eventos, que llevó al KO. Así que tenemos que parar ahí mismo, no es el mismo argumento. No es que estemos en un intercambio y me golpeen y me caiga. Puedes ver eso en la pelea de (Petr) Yan, puedes verlo en la pelea de Muñoz", concluyó.

“Vaya, es una locura cómo puedes ser este tipo y luego intentas ser otro tipo. Entonces, estoy como: ¿Cuál es? ¿Es Chito el gánster rudo y recio que casi trata de vestirse como si fuera un gánster de la Costa Oeste, o el tipo amable que es supereducado? Sí, estamos en la misma categoría de peso, pero yo digo ‘cuál eres tú'. Estás tratando de ser dos personas diferentes”, cuestionó.

La pelea está pactada en cinco asaltos, en el UFC Vegas 69 en el UFC Apex, en Las Vegas. El ganador de este combate, acerca a cualquiera de los dos a ser un contendiente al título.