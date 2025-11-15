Este es el estilo de pelea de Sean Brady, rival de Michael Morales en la UFC

Sean Brady es un peleador de la UFC, nacido el 23 de noviembre de 1992 en Filadelfia, Estados Unidos. Este sábado se enfrentará a Michael Morales en un combate correspondiente a la división de peso wélter.

Brady es cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, una de sus principales virtudes dentro del octágono. Gracias a su dominio en esta disciplina, ha conseguido un registro de 18 victorias y solo una derrota, posicionándose como el segundo en el ranking de su categoría.

Es considerado uno de los mejores peleadores de la división, debido a su estilo basado en el grappling.

Por esta razón, Morales deberá mantenerse en constante movimiento dentro del octágono para controlar la distancia frente al estadounidense y buscar contragolpear con su striking.

Lea también: ¿Quién es Sean Brandy, rival de Michael Morales en la UFC 322?

Brady inició su carrera profesional en 2014 y dio el salto a la UFC en 2019. Entre sus triunfos más destacados está su victoria por sumisión sobre el excampeón Leon Edwards.

El presidente de la UFC, Dana White, confirmó que el ganador del combate entre Morales y Brady será el próximo contendiente al título wélter.

Las peleas preliminares comenzarán a las 20:00 (hora de Ecuador), mientras que la cartelera estelar iniciará a las 22:00 (hora de Ecuador), con transmisión por ESPN, Disney Plus y UFC Fight Pass.