Michael Morales sorprendió a su madre, al regalarle un carro nuevo

Michael Morales, de 26 años, ocupa actualmente el séptimo lugar del ranking de peso wélter de la UFC

   
    Michael Morales en una fotografía con su madre, Katty Hurtado( Foto: Internet )
El luchador ecuatoriano de peso wélter en la UFC, Michael Morales, conmovió a miles de personas tras sorprender a su madre, Katty Hurtado, con un regalo muy especial: un automóvil nuevo.

“Mis luchas son tus luchas y mis logros son tus logros”, escribió Morales en sus redes sociales, acompañando el video en el que se observa la reacción de su madre al recibir el obsequio.

“¡Está bonito, qué bestia, se pasaron!”, exclama Hurtado mientras se sube emocionada al vehículo. El gesto tuvo lugar en Pasaje, provincia de El Oro, donde reside la familia del peleador.

Michael Morales, de 25 años, ocupa actualmente el séptimo lugar del ranking de peso wélter de la UFC y se encuentra en un gran momento profesional, con seis victorias consecutivas dentro del octágono. Se espera que vuelva a pelear a finales de este año.

El ecuatoriano ha manifestado su deseo de enfrentarse al británico-jamaiquino Leon Edwards, actual número cuatro del ranking mundial de su categoría. No obstante, la UFC aún no ha confirmado oficialmente este combate.

