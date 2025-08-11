Michael Morales sorprendió a su madre, al regalarle un carro nuevo

El luchador ecuatoriano de peso wélter en la UFC, Michael Morales, conmovió a miles de personas tras sorprender a su madre, Katty Hurtado, con un regalo muy especial: un automóvil nuevo.

“Mis luchas son tus luchas y mis logros son tus logros”, escribió Morales en sus redes sociales, acompañando el video en el que se observa la reacción de su madre al recibir el obsequio.

“¡Está bonito, qué bestia, se pasaron!”, exclama Hurtado mientras se sube emocionada al vehículo. El gesto tuvo lugar en Pasaje, provincia de El Oro, donde reside la familia del peleador.

